Власти Армении ввели обязательный масочный режим

Власти Армении вводят обязательный масочный режим на улицах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, заявил в среду в ходе онлайн-брифинга вице-премьер Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, передает РИА Новости.

"Ношение маски становится обязательным во всех общественных местах за пределами жилища", - сказал Авинян. По его словам, от этого требования освобождаются дети до шести лет и люди, занимающиеся физическими упражнениями и велопрогулками.

Вице-премьер напомнил, что ранее маски в обязательном порядке необходимо было носить в закрытых общественных помещениях, транспортных средствах, магазинах, объектах сферы услуг и на остановках общественного транспорта. В остальных случаях требовалось лишь наличие у людей этого защитного средства.

"Нынешние универсальные правила вводятся для упрощения контроля", - отметил Авинян. Он добавил, что у правительства есть и другие потенциальные инструменты борьбы с коронавирусом, в частности возвращение к ограничениям на передвижение, экономическую деятельность, ввод комендантского часа.