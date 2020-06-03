Минздрав создал мобильное приложение для медиков

Центр общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики при поддержке Программы развития ООН и в сотрудничестве с Ezgil Medical Technologies создал специальное мобильное приложение, предназначенное для использования медицинскими работниками, сообщает haqqin.az.

Основной задачей нового мобильного приложения MD Reference является поддержка врачей и среднего медицинского персонала в принятии клинических решений. С помощью этого приложения работники здравоохранения смогут улучшить качество предоставления медицинской помощи и повысить результаты своей практической деятельности. Это простое в использовании мобильное приложение поможет врачам и другим медицинским работникам совершенствовать свои навыки и постоянно быть в курсе самых свежих и актуальных новостей в этой сфере.

Кроме того, создатели MD Reference добавили в него специальный раздел, посвященный пандемии COVID-19. Этот раздел мобильного приложения содержит очень важную для медицинских работников новейшую информацию: руководство по профилактике коронавирусной инфекции, инфекционному контролю, дезинфекции, диагностике и лечению заболевания.

Раздел станет дополнительным источником информации и советов для наших медиков, постоянно ведущих напряженную борьбу с COVID-19.

Необходимо отметить, что мобильное приложение MD Reference можно легко загрузить на устройствах Android из Google Play (Play Market). Однако в ближайшее время приложение также будет доступно и на устройствах с операционной системой iOS.