Президент Казахстана призвал граждан соблюдать карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантинные меры, чтобы не заразиться коронавирусом, заявив, что, несмотря на все усилия правительства, заражения в республике продолжаются.

Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ.

"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Всего в Казахстане подтверждено более 11,7 тысячи случаев коронавируса, 48 из них с летальным исходом.