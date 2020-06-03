Президент Казахстана призвал граждан соблюдать карантин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантинные меры, чтобы не заразиться коронавирусом, заявив, что, несмотря на все усилия правительства, заражения в республике продолжаются.
Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 3, 2020
"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Всего в Казахстане подтверждено более 11,7 тысячи случаев коронавируса, 48 из них с летальным исходом.