Госпогранслужба предупреждает: готовится провокация на границе Азербайджана с Грузией срочно, обновлено
Согласно полученной информации, 4 июня на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» на азербайджано-грузинской границе группа грузинских граждан на территории Грузии попытается совершить провокационные действия путем нарушения государственной границы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Полученная информация в официальном порядке доведена до сведения Пограничной полиции Грузии.
Государственная пограничная служба Азербайджана официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена и ответственность за все возможные последствия будут нести организаторы провокации.