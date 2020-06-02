Россия поставила в Сирию истребители МиГ-29

Посольство РФ в Сирии в среду подтвердило поставку партии истребителей МиГ-29 в эту республику, сообщает ТАСС.

"Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России в рамках военного и технического сотрудничества между нашими странами. Сирийцы уже начали выполнять миссии на этих самолетах", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

30 мая о поставке со ссылкой на военные источники сообщило агентство SANA. По его информации, церемония передачи истребителей прошла на базе Хмеймим, позже они были направлены на различные аэродромы. С 1 июня сирийские пилоты планировали приступить к выполнению миссий в воздушном пространстве страны на этих истребителях.