Ильхам Алиев: «Территория нынешней Армении – это древняя азербайджанская земля»

«Территория нынешней Армении – древняя азербайджанская земля. Это исторический факт. И далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть на карты, изданные царской Россией в начале XX века. Каждый увидит, что все топонимы на территории современной Армении именно азербайджанского происхождения. Я прошу наших ученых опубликовать эти факты, издать небольшую книгу, чтобы все ознакомились с озвученными фактами», - заявил накануне 3 июня, в среду, президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Олимпийского спортивного комплекса в Тертере, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что все исторические азербайджанские названия городов и сел на территории нынешней Армении подвергнуты изменениям.

«И в каком же году были сменены эти названия? Поэтому, когда мы говорим, что нынешняя Армения создана на землях Азербайджана, мы озвучиваем абсолютную истину. Мы хорошо знаем, что армяне на нашу землю, в том числе и на территорию нынешней Армении, были переселены в начале XIX века, после российско-иранской войны. Жители Тертера и весь азербайджанский народ хорошо знают, что в 1978 году в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области был воздвигнут памятник в честь 150-летия переселения армян в этот регион. Отнимите от 1978 года 150 лет и получится, что армяне попали сюда в 1828 году. Когда началась война, они уничтожили этот памятник, но его обломки остались и каждый может убедиться в этом сейчас. Надо продемонстрировать и фотографию этого памятника. Они – пришлые, были переселены на наши земли из Восточной Анатолии и Ирана. Этот процесс начался в начале XIX века, а затем расширился. Когда я говорю, что Иреван – наша древняя земля, я говорю абсолютную истину. И если бы было не так, то почему Азербайджанская Демократическая Республика приняла решение о том, чтобы Иреван передать, подарить Армении? Причем когда? Всего лишь спустя день после объявления независимости. Независимость была объявлена 28 мая 1918 года, а 29 мая 1918 года было принято это решение, причем было принято не единогласно. Были те, кто возражал против этого, но их мнение не было учтено. Азербайджанской Демократической Республикой было принято решение о том, чтобы Иреван был подарен Армении. Этого забывать нельзя и простить этого нельзя. Каждый должен это знать. Якобы после этого Армения отказалась бы от других претензий к Азербайджану. Отказалась ли она? Нет! Наш древний край Зангезур был также передан Армении. С передачей Зангезура великий тюркский мир был разделен географически, и большая часть Азербайджана была лишена границы с Турцией. Наша граница с Турцией лишь в Нахчыванской Автономной Республике. Разве армяне отказались от своих претензий после того, как им был передан Иреван?», - сказал глава государства.

«Нагорно-Карабахский конфликт. Опять территориальные претензии. Отказались ли они от них? Кто может обосновать передачу Армении Иревана, нашего древнего города, построенного азербайджанцами? Кто может это обосновать? Какой человек? Пусть встанет и скажет, что Азербайджанская Демократическая Республика поступила правильно, сделав это. Пусть скажет. Вы знаете, вот почему верить в мифологию – это последнее, что нужно делать. Я должен сказать следующее. Эти события произошли в 1918 году. Но вопрос в связи с этим историческим фактом впервые поднял я. До меня никто этот вопрос не поднимал. В наших исторических книгах в очень редких случаях можно встретить этот факт. Как будто этого исторического факта и не было. Я поднял этот вопрос. С различных трибун, в том числе будучи за рубежом, я поднял этот вопрос и сказал – это наш город, это наша земля. Каждый должен знать свою историю», - подчеркнул президент Азербайджана.