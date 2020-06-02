Посольство США в Греции атаковали протестующие

Протестующие атаковали посольство США в столице Греции Афинах. Об этом сообщает греческий телеканал ERT, передает РИА Новости.

В частности, участники акции кидали в сторону здания и стоявших около него полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли несколько мусорных баков. В ответ на это правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отмечается, что беспорядки начались только в конце шествия, которое позиционировалось как акт солидарности с протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США.