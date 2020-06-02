Байден ушел в отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборной гонки увеличил отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Университета Монмута, пишет The Hill.

По состоянию на 3 июня, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента. Уточняется, то опрос проводился в дни, когда на рейтинг Трампа влияла не столько эпидемия коронавируса, сколько охватившие всю страну массовые беспорядки, вспыхнувшие после смерти во время ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

При этом в так называемых «колеблющихся» штатах кандидаты идут практически вровень. Например, в Аризоне Трамп опережает Байдена на 1 процент, а в Северной Каролине — наоборот.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.