Редакция haqqin.az 03:16

В апреле 2020 года Служба государственной безопасности Грузии обнародовала документ о внутренних и внешних угрозах, с которыми столкнулась соседняя страна в 2019 году. В основной ряд угроз национальной безопасности страны, грузинские спецслужбы включили оккупацию земель, развернутую различными странами гибридную войну против Грузии, разжигание антизападных, антиазербайджанских и антитурецких настроений среди грузинского населения, пропаганду, дезинформацию и терроризм. В докладе вышеуказанные проблемы расцениваются в качестве экзистенциональной угрозы грузинскому государству, а также усматриваются, как серьезный вызов всей системе региональной безопасности. СГБ особо отмечает деятельность различных политических и гражданских групп, перманентно вносящих смуту в отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией. В этой связи грузинские спецслужбы особо выделяют искусственно созданные на протяжении двух последних лет инциденты вокруг монастыря Давида Гареджи (Кешикчидаг по азербайджанской версии) в 2019 году, и указывают на деструктивизм, угрожающий стабильности на азербайджано-грузинской границе и стратегическому партнерству дружественных стран.

Устами зятя великого Грузии Грузинский СГБ бьет в набат, ибо с начала 2019 года беспрестанно и целенаправленно набирают силу попытки создания напряженности между двумя странами. Пресловутые силы паразитировали не на одном ветхом монастыре, и даже покусились на реноме Госнефтекомпании Азербайджана – гаранта энергетической безопасности и самодостаточности союзного государства, выставив реабилитатора грузинской экономики проводником мифологизированной оккупационной политики. Нефтяная компания Азербайджана известна в мире под английской аббревиатурой SOCAR, что созвучно с названием грузинского государства Сакартвело. Злые и подлые языки, выражаясь афоризмом великого зятя Грузии – Грибоедова, развернув низкую кампанию против SOCAR, подбросили в общественное мнение Грузии неприглядный агитационный новояз - «SOCARtvelo», обвиняя азербайджанское государство в экономической экспансии. Еще одно звено запутанной цепи - в начале 2019 года в населенном армянами регионе Грузии был установлен памятник Михаилу Авагяну, принимавшему непосредственное участие в оккупации азербайджанских земель и массовой этнической чистке. Следующий удар – внезапное появление далекой от новой политической реальности. культивированной забытыми политиками ураганных 90-х так называемой проблемы Кешикчидага / Давида Гареджи – церковном грузино-албанском комплексе, разделившем границу двух стран.

2 мая 2020 года члены молодежной организации лейбористской партии Грузии провели акцию протеста перед посольством Азербайджана в Тбилиси. Небольшая группа протестующих вышла с откровенно экстремистскими слоганами. Посудите, сами: «Не будьте как русские» или «Давид Гареджи - это Грузия». Среди провокационно-популистских плакатов возвышался и один нелогично-пацифистский: «Мы - друзья, мы - не враги». И вот алогизм грузинских нацдеков выражался в безапеляционном призыве Михаила Кумсишвили - лидера молодежной организации лейбористской партии, на фоне замазанных слоганов: «Власти Азербайджана должны приостановить свою деятельность в Давиде Гареджи и уважать территориальную целостность Грузии на основе дружеских отношений». В новом витке этой неприглядной кампании маргинальные лейбористы приняли ролевые функции. Заметье, в прошлогодней плохо отыгранной драме на сцене засветился именно лидер лейбористской партии Шалва Нателашвили. Его оскорбительные выкрики в адрес Азербайджана (лейборист почему-то объявил Азербайджан «оккупантом») все еще режут слух. Сейчас запустили Кумсишвили. Однако, в своей странной, нелепой, но слепой и в общем-то беспочвенной неприязни к Азербайджану лейбористы – то есть, по идее трудовики и социалисты, а значит интернационалисты, переродившиеся в националов-маргиналов, не одни в своем страстном порыве задеть чувство самодостоинства азербайджанцев. 29 мая в эфире телеканала «Объектив», известным своей близостью к грузинской церкви и бескомпромиссным «националистам», журналист и общественный деятель Николоз Мджаванадзе, известный своей глубокой органической неприязнью к азербайджанцам, неожиданно заговорил о правах и свободах грузин в Азербайджане. Буквально несколько месяцев назад, а если быть точнее в феврале этого года Мджанавадзе провел акцию протеста перед посольством Азербайджана в Тбилиси с требованием «освободить Давида Гареджи от оккупации Азербайджана». Излюбленный лжедовод Мджаванадзе: «грузины, живущие на своих исторических землях в Азербайджане, даже не имеют права свободно поклоняться». И вот моралист-либерал Мджаванадзе ставит Азербайджану в пример великодушие Грузии, позволившей азербайджанцам поставить памятники Гейдару Алиеву и Нариман Нариманову. Дескать, вот как поступают благородные власти – ведь ни основатель третьей республики, ни родоначальник второй, по логике Мджаванадзе, не имели никакого отношения к Грузии. Грузинский журналист не обошел вниманием и Госнефтекомпанию SOCAR, которая по его логике, пытается оккупировать Грузию, покупая как можно больше людей. Многолетние, полные ненависти к Азербайджану и азербайджанцам, выступления и публикации Мджаванадзе абсолютизируют образ единственного враждебного Грузии государства. Мол, все беды Грузии вызвана лишь этим врагом!..

Призыв Джамделиани Парадоксально, но скандальное выступление епископа Георгия Джамделиани поддержал и Сандро Брегадзе - лидер движения «Грузинский марш». На своей странице в фейсбуке политик призвал грузин мобилизоваться и бороться в поддержку епископа Джамделиани. “Грузинский марш” успешно зарекомендовал себя в борьбе с мигрантами и зарубежными инвесторами. Кем и как поддерживается и финансируется Сандро Брегадзе – давным-давно секрет Полишинеля… Увы, но выступление Джамделиани поддержала и фейсбуковская страница «Алило в Марнеули», близкая к грузинской церкви в Марнеули. Представьте себе, но вскоре на этой странице прозвучали призывы переименовать азербайджанские села Марнеули.

30 мая СГБ Грузии выступила со специальным заявлением по поводу новой напряженности. По данным спецслужб, группа лиц в Грузии пытается разжечь конфликт между этническими азербайджанцами и грузинами. Они пытаются открыто представить проблемы, накопившиеся за эти годы в регионе, так, будто этническое грузинское население превосходит другие этнические меньшинства в Грузии. В заявлении также оговаривается, что грузинский СГБ продолжает расследование и этот вопрос остается в поле зрения. Наряду с этим утверждением, информация из других источников также свидетельствует об активизации действительно подозрительных и разрушительных элементов в регионе. С первых лет независимости географическое положение и геополитические процессы в регионе – вне зависимости от нахождения во власти тех или иных политических сил - обусловили искренний и истинный политический союз двух государств. После возвращения во власть основателя Третьей республики Гейдара Алиева, учитывая место Грузии во внешнеполитических и стратегических проектах, Азербайджан выработал стратегическую линию для устранения проблем и препятствий, стоявших перед официальным Тбилиси с 1990-х годов. Азербайджан сделал все от него зависящее для перерождения грузинской государственности и укрепления ее политической независимости и экономического суверенитета. И эту историческую данность подчеркивали все бывшие и нынешние главы грузинского государства. «Люди узнают позже, насколько важную роль сыграл феномен Гейдара Алиева в достижении независимости и свободы Кавказа». Это не случайно оброненная фраза, а выверенная политическая мысль, выраженная в устах выдающегося политика Эдуарда Шеварднадзе.

А как не вспомнить изречение буревестника грузинской революции Михаила Саакашвили?! В 2013 году во время визита в Баку Саакашвили произнес следующее: «У Грузии было много союзников, но в трудные времена никто из них не поддерживал эту страну так же сильно, как Азербайджан». И в радости, и в горе… В самые ненастные годы борьбы за самостояние Грузии Азербайджан был рядом. И в холодном январе 2006 года во время терактов на двух участках газопровода из России в Грузию и на высоковольтной линии электропередачи. Лишь благодаря вмешательству Азербайджана Грузии удалось избежать экономического коллапса. И в 2008 году, когда Грузия столкнулась с глубочайшим энергетическим кризисом из-за напряженных отношений с Россией. А ведь в настоящее время Грузия, при поддержке Азербайджана, стала одним из редких государств Восточной Европы, обретшей энергетическую безопасность, в полном понимании этого слова. Азербайджан выстраивал с Грузией отношения исходя из приоритетов своей внешнеполитической концепции, ограничивая вмешательство третьей стороны в формат двусторонних отношений. Именно Азербайджан – главный инвестор в грузинскую экономику. Выражая свое особое уважительное отношение к Грузинской Православной церкви и ее исключительной роли в системе исторических, нравственных и национальных ценностей, Азербайджан безвозмездно снабжает грузинские церкви газом. Азербайджан на мировой шахматной доске всегда поддерживал территориальную целостность Грузии, отметая саму идею предъявления территориальных претензий. А азербайджанцы в Грузии – главное и единственное этническое меньшинство ни в одной форме не лелеяли и не выражали сепаратистские настроения. Весьма и весьма закономерно, что 520 азербайджанцев-граждан Грузии, выступили и отдали свою жизнь за целостность своей страны, приняли непосредственное участие в войнах в Абхазии и Южной Осетии, исполнив свой гражданский долг перед Родиной. В отличии от азербайджанцев, во время войны в Абхазии армяне принимали активное участие на стороне сепаратистов, и грузинский народ не забыл о злодеяниях, совершенных армянским батальоном имени Баграмяна против грузин. Армянских комбатантов приняли, а после войны пригрели, кооптировав самую главную диаспору в правящую сепаратистскую элиту. Хотя, по сей день армяне претендуют не только на территории грузин, но и на их церкви, реликты материальной и духовной культуры, музыки и кухни. Азербайджан и азербайджанцы же относятся с глубоким уважением к богатому наследию грузинской культуры.