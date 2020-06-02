Азербайджанская нефть продолжает расти
Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на мировом рынке повысилась на 0,17 доллара США, или на 0,42%.
В настоящее время стоимость Azeri Light составляет 40,45 доллара/баррель.
Отметим, что накануне цена азербайджанской нефти повысилась на 2,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем, составив 40,28 доллара за баррель.
Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.