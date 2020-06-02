Масочный режим в Москве хотят продлить до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр города Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля». Собянин также выразил надежду, что первые партии вакцины будут получены в октябре.

В Москве, по последним данным, выявлено 187 216 случаев коронавируса, выздоровели 91 654 человека, умерлм 2685. Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5 215 человек, выздоровели — 195 957.