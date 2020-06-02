Охранник с ножом ранил 39 человек в детском саду в Китае

Школьный охранник в Китае ранил ножом 39 человек в детском саду в провинции Гуанси, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

По информации руководства региона, нападавший по фамилии Ли ранил 37 маленьких детей и двоих взрослых, в том числе директора учреждения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время мужчина задержан. Следствие выясняет мотивы нападения.

Это не первый случай нападения на образовательные учреждения в Китае. В сентябре прошлого года восемь детей погибли в начальной школе в китайском городе Эньши (провинция Хубэй) от рук вооруженного ножом 40-летнего мужчины. В мае прошлого года в КНР вынесли смертный приговор мужчине, напавшему с ножом на школьников в Шанхае. Тогда погибли двое детей.