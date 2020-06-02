Хафтара отбросили от Триполи

Армия признанного ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС) установила полный контроль над районами Айн Зара и Вади ар-Раби к югу от Триполи, отбросив наемников Халифы Хафтара от столичного региона Триполи. Об этом сообщает Anadolu.

Представитель штаба ливийской армии Мухаммед Кунуну сообщил, что наемники Халифы Хафтара больше не орудуют в двух крупных районах южнее ливийской столицы.

Другой представитель ПНС Мустафа аль-Меджаи заявил, что боевики больше не могут обстреливать Триполи и пригороды города.