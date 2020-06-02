За минувшие сутки в мире зарегистрирована 131 тысяча новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

2 июня было зафиксировано 112 тысяч новых случаев заболевания, 1 июня – 99 тысяч новых случаев. До этого в среднем в день выявлялось около 90-100 тысяч новых случаев.

В целом по состоянию на утро 4 июня в мире зафиксировано 6 513 301 случай заболевания. Всего от коронавируса умерли свыше 386 тысяч человек. Выздоровели – более 3 млн.