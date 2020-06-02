Помпео провел закрытую встречу с китайскими диссидентами

В канун 31-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года госсекретарь США Майк Помпео встретился с китайскими диссидентами – участниками выступлений, бежавшими в Соединенные Штаты.

Встреча прошла в штаб-квартире Госдепа в закрытом режиме, ее детали и содержание беседы не разглашаются, передает Интерфакс.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства по случаю годовщины говорится: «Мы скорбим о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к созданию правительства, защищающего права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство».

В 1989 году в период с 15 апреля по 4 июня в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошла серия студенческих протестов против коррупции. 4 июня китайская армия подавила протесты, официальное число жертв составляет 242 человека.