Тамилла Алиева 11:38

BMW продолжают развиваться в сфере экологичных автомобилей. Электрификация является одним из главных и, пожалуй, самым явным трендом развития автопромышленности. Электромобили все больше востребованы, с каждым годом они приобретают новых поклонников по всему миру. Отличной новостью для автолюбителей является тот факт, что компания “Improtex Motors” заключила контракт с BMW Group на представление в Азербайджане гибридных и полностью электрических автомобилей. А это значит, что электромобили, не загрязняющие атмосферу выбросами углекислого газа и двигающиеся почти бесшумно, уже поступили на рынок Азербайджана. Постоянное развитие технологии BMW eDrive позволяет получать настоящее удовольствие от вождения даже в том случае, когда привод на колеса полностью электрический.

Уже сегодня Improtex Motors представляет долгожданный BMW X5 xDrive45e - новый гибридный кроссовер с возможностью движения в полностью электрическом режиме. BMW X5 xDrive 45e с полноприводной трансмиссией Sporty Activity Vehicle оснащен гибридной силовой установкой состоящей из 3-литрового бензинового двигателя BMW EfficientDynamics, а также электрического мотора по технологии BMW eDrive. Суммарно моторы продуцируют 290 кВт (394 л.с.) при максимальном крутящем моменте 600 Н-м. Двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель связаны с 8-ступенчатой АКПП Steptronic последнего поколения и интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. Благодаря этому крутящий момент передается на все четыре колеса, как при движении только на электрической энергии, так и при использовании ДВС.

Динамика разгона нового BMW X5 xDrive 45e до 100 км/ч составляет 5,6 сек при максимальной скорости 235 км/ч. Инновацией трансмиссии нового плагин-гибрида является способность кроссовера в чистом электрическом режиме ехать со скоростью 110-135 км/ч. Будучи оснащенным акустической системой предупреждения пешеходов, при движении на электроприводе со скоростью до 30 км/ч. BMW X5 xDrive 45e издает характерный звук, оповещающий о его приближении. Общая емкость аккумуляторной батареи BMW X5 xDrive 45e составляет 24 кВтч. Батарея обеспечивает кроссоверу запас хода 67-87 км по циклу WLTP. Зарядка батареи от источников переменного тока с мощностью 3,7 кВт занимает менее 6 часов.

Расходы топлива в смешанном режиме составляют 2,1 л/100 км, при этом в атмосферу выбрасывается 49 г/км углекислого газа. Высоковольтная батарея является ключевым элементом технологии BMW eDrive, использованной при создании автомобилей BMW i, наравне с электромотором и силовой электроникой. Батареи, состоящие из 8 модулей, в каждом из которых по 12 литий-ионных ячеек, производятся на заводе BMW в Дингольфинге. BMW i3 является не только одним из самых популярных электромобилей в мире, но и основной моделью BMW i, позволившей концерну BMW стать лидером в области производства и продаж полностью электрических автомобилей в Европе. Совсем скоро любители BMW смогут воочию увидеть первый экологически чистый и футуристичный автомобиль - BMW i3. Заказать экологически чистые автомобили вы сможете в салоне “ImprotexMotors” по адресу: А. Саламзаде 33 (тел.: 050-207-17-60/ 050-207-17-80/ 050-207-17-90) или в “ImprotexMotorsExclusive” по адресу: А. Ализаде 5 (тел.: 050-250-17-70).