Заместитель начальника Государственной пограничной службы по личному составу генерал-лейтенант Азад Алекперов и заместитель военного прокурора генерал-майор юстиции Расим Кязымов встретились с личным составом воинских частей и подразделений пограничной дивизии «Газах», осуществляющих охрану и защиту государственной границы с Арменией, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе встречи с военнослужащими, находящимися на боевых позициях Отдельной пограничной дивизии «Газах» пограничных войск ГПС, состоялось ознакомление с несением службы и условиями проживания.

В заключение мероприятия состоялось совещание с офицерами Отдельной пограничной дивизии «Газах» Пограничных войск ГПС, пограничными комендантами и начальниками пограничных застав.