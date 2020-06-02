40 лет мужчина использовал одни и те же числа и сорвал джекпот

Австралиец сорвал джекпот в размере чуть более 300 тысяч австралийских долларов, используя на протяжении 40 лет одни и те же числа. Об этом сообщает сайт UPI.

Выигрыш получил житель австралийского города Рокгемптон в штате Квинсленд. По словам мужчины, он отмечал в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 40 лет.

Австралиец пожелал остаться неизвестным. Мужчина признался, что ждал этого момента много лет. Сейчас он удивлен и счастлив, поскольку недавно вышел на пенсию и сможет провести ее безбедно.

Выигрыш пенсионер, возможно, потратит на новый дом и съездит в путешествие, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом.