Лукашенко назначил нового премьера Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом. 

 

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