Лукашенко назначил нового премьера Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.