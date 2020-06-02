Азербайджанский холдинг купил недостроенное здание в Москве за 1,5 миллиарда

Актив был приобретен за 1,47 млрд рублей (более 21 миллиона долларов – ред.). Эксперты назвали цену рыночной.

Бывший актив девелоперской компании «Интеко» — недостроенный бизнес-центр «Берников» в центре Москвы — обрел нового владельца. По данным российских СМИ, здание приобрела структура агрохолдинга Karat Holding из Азербайджана. Новый владелец намерен перестроить объект под гостиницу с апартаментами.

Здание расположено по адресу: Николоямская ул., 11, стр. 2. Ранее оно принадлежало девелоперу «Интеко», затем было передано ЦБ совладельцем компании Микаилом Шишхановым при урегулировании долга, санируемого Бинбанком.

По информации российских СМИ, бизнес-центр будет перестроен под гостиницу с апартаментами. Его площадь — 17 тыс. кв. м. Она позволяет сделать отель на 200-250 номеров.

Karat Holding активно инвестирует в гостиничный бизнес в России, отмечается в публикации. В частности, его структуры владеют санаторием «Источник» в Ессентуках и санаторием «Воронеж».

Отметим, что Karat Holding входит в семейный бизнес экс-депутата Асабила Гасымова и управляется его сыном.