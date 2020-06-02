Полиция Хызы задержала любителя конопли Педро

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции Хызинского района, в поселке Гилязи в незанятой квартире на пятом этаже жилого дома был задержан мужчина, выращивающий наркотические растения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Задержанным оказался житель поселка Тургай Агаев по прозвищу Педро. В ходе допроса Агаев признался, что в мае посадил кусты конопли и вырастил их для личного пользования.

В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли восемь конопляных растений, посаженных Т.Агаевым в горшках, и передали их на биологическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.