Началось чрезвычайное заседание Кабмина

На проходящем в эти минуты заседании Кабинета министров принято решение в связи с полным ограничением рабочего графика начиная с 14:00 пятницы и до утра понедельника в Баку, Сумгаите, Апшеронском районе, Гяндже и Лянкаране, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, государственные и частные учреждения будут работать до 14:00 пятницы. Эта информация уже доведена до местных органов исполнительной власти и ряда государственных органов. Им рекомендовано строго придерживаться новых правил.

Отметим, что после окончания заседания, проходящего под председательством премьер-министра Али Асадова, детали данного решения будут доведены до общественности.