В Украине уволили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции
Верховная Рада Украины отправила в отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, сообщает «ЛIГА. Новости».
За отставку проголосовали 296 депутатов, против ни одного, воздержались 69.
Представление на увольнение Пристайко внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поблагодарил Пристайко за работу. Депутаты раскритиковали вице-премьера за то, что он не явился в Раду для отчета о проделанной работе.
По данным источников издания, Пристайко может стать послом в Великобритании.