В Дашкесане брат убил сестру

В Дашкесане убита жительница села Ахмедли Эльгюн Аббасова.

Как заявили в районной прокуратуре, были выявлены обоснованные подозрения, что именно брат Аббасовой, 24-летний Эльвин Аббасов, убил сестру на почве ревности, ударив ее куском дерева по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Э.Аббасов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

В прокуратуре Дашкесанского района продолжается расследование.