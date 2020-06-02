Мадуро: «Президент Колумбии готовит вторжение в Венесуэлу»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что его колумбийский коллега Иван Дуке контролирует лагеря наемников, в которых идет подготовка к новому вторжению в Боливарианскую Республику.

"У меня есть проверенная информация, что президент Колумбии Иван Дуке через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департамент Антьокия, и в департаменте Норте-де-Сантандер, где идет перегруппировка наемников для подготовки новых вторжений в Венесуэлу", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы призвал национальные вооруженные силы и полицию быть бдительными. "Мы будем охранять родину, чтобы ни одна из этих групп наемников не смогла нанести вред ни одному государственному институту, ни одному венесуэльцу", - подчеркнул он.