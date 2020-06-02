Коронавирус в США: 19 тысяч новых инфицированных и тысяча умерших за сутки

Свыше 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 699 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 801.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 995 человек, накануне сообщалось о 1031 скончавшемся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 107 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 479 тысяч человек.