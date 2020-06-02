В Иране рекордное число заражений COVID-19

В Иране зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала распространения инфекции 19 февраля: за сутки обнаружено около 3,6 тыс инфицированных, сказал официальный представитель минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3 574 случая заражения коронавирусом. Всего - 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - цитирует иранского чиновника РИА Новости.

За этот же период скончались 59 человек с COVID-19, общее число жертв - 8071.

2 июня впервые за более чем два месяца в Иране было подтверждено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.