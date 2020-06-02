Сингапур решил раздавать деньги населению

Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.

Первый пакет был выплачен в апреле. Как отметил вице-премьер, второй пакет выплат начнется с 18 июня, его размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов (350-700 манатов). Кроме того, семьи как минимум с одним ребенком младше 20 лет получат дополнительно 300 сингапурских долларов , люди старше 50 лет также получат выплаты в размере 100 сингапурских долларов.

Власти отметили, что на поддержку экономики страны выделено 20 процентов от ВВП (70,3 миллиарда долларов).