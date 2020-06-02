В Азербайджане изменили время выпускных экзаменов

Согласно решению Кабинета министров, в связи с ужесточением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района будут введены определенные ограничения.

Как сообщает Report, экзамены, которые в соответствии с решением Государственного экзаменационного центра были запланированы на 6 и 7 июня, пройдут 10 и 11 июня.

Лица, которые должны были принять участие в экзамене 6 июня, сдадут его 10 июня, лица, которые должны были принять участие в экзамене 7 июня, сдадут его соответственно 11 июня.

Последовательность городов и районов проведения экзамена, время начала и время прибытия участника экзамена в здание, указанное в "Пропускном листе", остаются неизменными. Лицам, распечатавшим "Пропускной лист", не нужно распечатывать его повторно.