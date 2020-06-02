Главу Samsung хотят арестовать

Прокуратура Южной Кореи захотела арестовать главу Samsung Ли Чжэ Ена и запросила соответствующий ордер в суде. Топ-менеджер замешан в коррупционном скандале, длящемся пятый год, сообщает агентство «Рёнхап».

Разбирательство касается сделки 2016 года, в результате которой Ли Чжэ Ен стал фактическим руководителем Samsung. В рамках нее компания Cheil Industries, в которой Ли Чжэ Ен был крупнейшим акционером, приобрела Samsung C&T — головную компанию холдинга.

При этом стоимость бумаг последней, по версии следствия, была сильно занижена. После завершения сделки Ли Чжэ Ен получил право управления корпорацией от своего отца Ли Гон Хи, прикованного к постели и потому не имеющего возможности вести дела.