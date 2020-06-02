Ильхам Алиев выделил деньги на строительство новой школы в Агджабеди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Сарыджалы Агджабединского района, сообщает АзерТАдж.

В соответствии с распоряжением для строительства нового здания общеобразовательной школы в селе Сарыджалы Агджабединского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяется два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.