Армия Ливии установила полный контроль над Триполи
Ливийская армия к полудню 4 июня обеспечила контроль над всей территорией провинции Триполи. Об этом сообщил представитель штаба сил признанного ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС) Мухаммед Кунуну, передает Anadolu.
Накануне ливийские правительственные войска выбили незаконные вооруженные формирования Халифы Хафтара с территории международного аэропорта Триполи в 27 километрах к югу от ливийской столицы.
В последовавшие часы был обеспечен контроль над районами Айн-Зара и Вади-эр-Реби, а также зачищены районы Каср бин Гашир и Сук эль-Хамис. Отмечается, что продвижение войск продолжается.