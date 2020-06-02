Путин: «Ситуация с коронавирусом в России улучшается»

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ. При этом глава государства указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе, передает ТАСС.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», - заявил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул: «Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию».

При этом президент отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных COVID-19.