ВОЗ: вторая волна эпидемии возможна в сентябре

Вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, к этому необходимо подготовиться, заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, сообщает ТАСС.

"В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп", - сказал Клюге. по словам которого, приостановка регулярной иммунизации и вакцинации в некоторых странах - это вызов.

"Мы говорим странам, что, если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться", - подчеркнул директор регионального офиса ВОЗ.