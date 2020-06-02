Предприниматели откликнулись на инициативу Минэкономики: тысячи семей получили соцпомощь

Пандемия коронавируса стала причиной глобальных кризисов и социально-экономических потерь, ставших, в свою очередь, серьезным испытанием для стран мира. Азербайджан, будучи неотъемлемой частью глобального мира, в этот сложный период предпринимает все возможные шаги для защиты своих граждан от негативного влияния и последствий коронавирусной пандемии.

В целях поддержки мер, осуществляемых государством, по всей стране проводятся акции социальной солидарности. Их целью является желание оказать малоимущим и социально уязвимым семьям помощь, направленную на предотвращение негативных последствий коронавирусной пандемии во время карантинного периода. В этих акциях, наряду с государственными структурами, активно участвуют представители различных слоев общества, в том числе социально ответственные предприниматели.