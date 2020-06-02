Предприниматели откликнулись на инициативу Минэкономики: тысячи семей получили соцпомощь
Пандемия коронавируса стала причиной глобальных кризисов и социально-экономических потерь, ставших, в свою очередь, серьезным испытанием для стран мира. Азербайджан, будучи неотъемлемой частью глобального мира, в этот сложный период предпринимает все возможные шаги для защиты своих граждан от негативного влияния и последствий коронавирусной пандемии.
В целях поддержки мер, осуществляемых государством, по всей стране проводятся акции социальной солидарности. Их целью является желание оказать малоимущим и социально уязвимым семьям помощь, направленную на предотвращение негативных последствий коронавирусной пандемии во время карантинного периода. В этих акциях, наряду с государственными структурами, активно участвуют представители различных слоев общества, в том числе социально ответственные предприниматели.
Начиная с прошлого месяца одна из таких акций реализуется при поддержке Министерства экономики. В ней приняли активное участие представители частного предпринимательства
Как сообщили haqqin.az в Минэкономики, в рамках гуманитарной инициативы пакеты продовольственной помощи с товарами первой необходимости были доставлены малообеспеченным семьям в Баку и на Апшероне. Присоединившиеся к реализации данной акции предприниматели оказали всестороннюю поддержку. Так, ОАО Аzərmaş выделило автомобили для доставки продовольственной помощи, а участники студенческо-волонтерской программы Министерства образования, в полном соответствии с требованиями карантинного режима, помогли доставить продовольственную помощь малообеспеченным семьям.
В рамках акции было доставлено более 4300 наборов продовольственной помощи. Министерство экономики выражает признательность всем предпринимателям, участвующим в данной инициативе и тем самым проявляющим свою социальную солидарность и корпоративную ответственность, и считает, что подобные гуманитарные акции способствуют возвращению нашей страны к активной экономической и социальной жизни.