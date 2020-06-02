В России назвали неизбежной новую пандемию

Пандемия коронавируса должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай, то, что он будет, это точно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", - заявила Попова во время дискуссии клуба "Валдай".