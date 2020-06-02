Лукашенко: Беларуси не нужна зависимость от российского рынка

«Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал Лукашенко, напомнив, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки, пишет RNS.

«Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос», — отметил Лукашенко.

Ранее в четверг Александр Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси, сообщало БелТА. Новым премьер-министром страны стал Роман Головченко, который до этого был главой Государственного военно-промышленного комитета. Палата представителей белорусского парламента назначила президентские выборы в Белоруссии на 9 августа.