Российский профессор: Коронавирус - это серьезно и надолго

Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с COVID-19.

По его словам, коронавирус — «это серьезно и надолго, но перспективы неплохие». Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи считает, что COVID-19 ослабнет и станет обычным заболеванием дыхательных путей.

Но для этого, как заявил Альштейн «Вечерней Москве», нужно время.

Врач также поддержал меры по сдерживанию и профилактике инфекции. Доктор медицинских наук предрек вторую волну заболевания осенью. Однако специалист обнадежил: она должна быть не столь разрушительна.

Он уточнил, что считать, что ситуация нормализуется, можно тогда, когда количество смертей заболевших снизится до показателя «один на тысячу».