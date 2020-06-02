В Гонконге будут наказывать за неуважение к гимну Китая

Сегодня в Гонконге приняли закон, предусматривающий ответственность за неуважительное отношение к государственному гимну Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Согласно документу, оскорбительное отношение к официальному гимну КНР «Марш добровольцев» будет караться штрафом в размере до 50 тысяч гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.

Ранее депутаты от оппозиционного лагеря неоднократно пытались препятствовать принятию этого правового акта.

Наказание за неуважение к гимну «Марш добровольцев» впервые было введено в 1999 году в Макао, втором особом административном регионе Китая. Аналогичный закон для жителей материкового Китая был принят в 2017 г.