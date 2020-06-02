Пандемия сопровождается большой информационной волной, которая поднимает, в том числе, и мутную пену. Для серьезных СМИ немалым испытанием является необходимость отсеивать невольные домыслы и сознательные фейки о происхождении вируса, его распространении, методах лечения. Обычно надежным источником являются специальные научные издания, где публикуются настоящие специалисты, а требования к материалам самые строгие. Но в этот раз именно научные издания распространили сомнительные данные, которые легли в основу важных решений ряда национальных правительств и Всемирной организации здравоохранения.

Авторитетные во всем мире медицинские журналы Lancet и New England Journal of Medicine опубликовали результаты резонансных исследований, в основу которых лег анализ огромной базы данных по пациентам, которых лечили от Covid-19. Речь шла о 15 тысячах больных из 1200 больниц, расположенных во многих странах мира. Владельцем уникальной базы является компания Surgisphere, директор которой выступал соавтором статей, в которых делались выводы об эффективности применения тех или иных препаратов при лечении коронавируса. В частности, именно после таких публикаций ВОЗ выдала рекомендации прекратить пользоваться антималярийными средствами. В другом случае правительства ряда правительств Латинской Америки приняли решение включить в число рекомендованных другой препарат.

Между тем у журналистов возникли вопросы к обладателям уникальной базы данных. При сравнении числа умерших в Австралии от Covid-19, указанном в исследовании, с официальными данными, обнаружились разночтения. Директор Surgisphere Сапан Десаи на законный вопрос ответил, что случайно в австралийские данные включили информацию из другой страны. Тут-то интерес к его фирме и резко вырос.

Выяснилось, что в компании Surgisphere, обрабатывающей колоссальное количество информации из тысяч больниц по всему миру, работает считанное количество сотрудников. Научным редактором в ней числится писатель-фантаст, а маркетингом занимается модель, которая работает в порноиндустрии. Ссылка на контакты на странице компании в интернете вели на сайт, посвященный криптовалюте. Фирма, работающая с большим массивом онлайн-данных, практически не представлена в сети.

Surgisphere была создана американским хирургом Сапаном Десаи в 2008 году как образовательная компания, и занималась публикацией учебников. Как и когда она превратилась в обладателя самой большой базы медицинских данных в мире – полная загадка. Сейчас в компании числятся 11 человек, причем значительное число из них устроились на работу в последние пару месяцев. Юридическое оформление, учитывающее не только языковую разницу десятков стран, но и правовые требования к выдаче чувствительной медицинской информации, ее получение и обработка таким количеством людей в такие сроки просто невозможно. Отдельный вопрос, что значительное число больниц элементарно не имеют возможности такие данные в необходимом виде предоставить.

Сейчас журналы Lancet и New England Journal of Medicine пытаются выяснить, каким образом стали возможны публикации об исследованиях, основанных на сомнительных данных липовой фирмы. Их репутации, как и репутации ученых, принявших в этих исследованиях участие, нанесен серьезный удар. Пока каких-то легальных действий в отношении Сапана Десаи не предпринято, но судя по тому, что он поспешил удалить страницу о себе в Википедии, ему есть что скрывать. Как измерить нанесенный им ущерб здоровью людей, которых лечили, следуя рекомендациям из солидных медицинских изданий, неизвестно.