Родственники вора в законе зашили себе рты в знак протеста

В Батуми, возле дома юстиции, четыре родственника авторитета Миндия Горадзе, известного в криминальных кругах как вор в законе Лавасоглы Батуми, зашили себе рты в знак протеста. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает телеканал «Рустави-2».

По его данным, несколько дней родственники и друзья пикетируют госучреждения, требуя экстрадиции авторитета в Грузию из Турции. Участники протеста разбили палатки и перед домом юстиции, зашили себе рты, объявили голодовку и выдвинули властям ультиматум, срок которого истек сегодня. Сторонники вора в законе отложили пикетирование таможенного пункта Сарпи, сообщив, что дают властям еще один день на исполнение их требований. Еще одна группа родственников разбила палатки и устроила пикет у прокуратуры Аджарии.

В апреле 2019 года суд города Батуми заочно приговорил преступного авторитета к 10 годам колонии за причастность к воровскому миру. Протестующие возмущены нежеланием властей страны осуществить экстрадицию. По их словам, Лавасоглы содержат в Турции в нечеловеческих условиях на четвертом этаже подземной тюрьмы, из-за чего его здоровье сильно ухудшилось.

В октябре 2018 года сообщалось, что автомобиль с Лавасоглы был задержан во время полицейского рейда в городе Трабзон. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны. По данным турецких СМИ, после того как вор в законе был задержан, власти страны при помощи дипломатических каналов неоднократно пытались экстрадировать его на родину. Однако Грузия до сих пор отказывается принимать Горадзе.