По завершении было принято совместное заявление. В нем говорится, что кризис Covid-19 затронул все государства, каждого человека, и мы продолжаем учиться, как с ним бороться. В этих государствах продолжают анализировать уроки, полученные в острой фазе пандемии, когда столкнулись с неожиданными вызовами. Одновременно наши усилия, говорится в заявлении, направлены на то, чтобы на уровне региональном, Евросоюза и мировом преодолеть кризис и согласовать посткризисные мероприятия, чтобы уменьшить неблагоприятное влияние в разных отраслях, особенно, в народном хозяйстве и социальной сфере, в области безопасности.

Это была первая такого ранга встреча высокопоставленных дипломатов этих стран с момента начала пандемии. И она стала важным шагом на пути восстановления докризисной ситуации и преодоления ограничений, вызванных ею.

2 июня в Таллинне состоялась встреча министров иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Ее темами были — Covid-19, снятие ограничений на передвижение людей между странами Балтии и Польшей, региональное сотрудничество в области энергетики, военное партнерство в рамках НАТО.

Нынешний кризис напомнил, что главное это единство и сотрудничество — еще раз подчеркнув, на региональном, Евросоюза и мировом уровнях, как преодолевать вызовы, реагировать или действовать. В документе отмечается, что сотрудничество начинается с тесных контактов и обмена информацией между соседями. У Балтийских стран с Польшей есть общие цели, которые развивались годами и вытекают из общего прошлого.

Далее прозвучала еще одна важная мысль, обсуждавшаяся на встрече министров: Глядя на ближайшие соседние государства, одна из важнейших областей - это поддержка стран Восточного партнерства. Страны Балтии и Польши высказали свою ясную и недвусмысленную поддержку в том числе и Азербайджану.

Министры высказались за продолжение укрепления безопасности в Балтийском регионе. Для этого необходимо развивать оборонные возможности НАТО здесь, проводя обучение, маневры, увеличивая совместимость четырех многонациональных боевых групп НАТО и повышая возможности противовоздушныл сил в регионе.

Министры договорились расширить деятельность, направленную на противодействие кибер-угрозам и гибридным угрозам, чтобы внести вклад в деятельность ЕС и НАТО в этой сфере. Они считают, что надо срочно внести соответствующие вложения в создание инфраструктуры и процедур военной мобильности. В заявлении отмечается существенная составная часть безопасности региона — расширенное присутствие Соединенных Штатов Америки. Значительным аспектом укрепления безопасности, по мнению авторов документа, является упор на развитие региональной совместимости, внедрение инфраструктуры проекта стратегической энергетики и транспорта, также в рамках инициативы Троеморья (проект, соединяющий в единую транспортную систему страны Центральной и Восточной Европы — прим.авт.), и реализацию цифровых программ ЕС.

Важное место в документе занимает вопрос энергобезопасности, которую для стран Балтии можно обеспечить путем синхронизации энергосистем с узлами остальной Европы через территорию Польши. Это особенно важно в период после пандемии, чтобы на это пошли достаточные финансовые средства из фондов Евросоюза — это решающий фактор для успеха реализации проекта. Важно оздоравливать экономику вместе, осуществляя общий план ее «ренессанса», принятый в Евросоюзе.

Министры отметили также необходимость перехода на «зеленую» энергетику, что находится в полном соответствии с требованиями Еврокомиссии. Они подчеркнули необходимость сохранения и развития единого рынка, транспортной системы ЕС, продолжения политики эластичной международной торговли и транспортных возможностей, чтобы минимизировать огромный удар, нанесенный экономике.

В заключение авторы заявления подтверждают свою решимость продолжать совместную работу, вырабатывая решения для сиюминутных вызовов с целью создания безопасности и благополучия в регионе и во всей Европе.

По итогам встречи была проведена пресс-конференция. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отметил, что страны Балтии и Польша добились большого успеха в борьбе с пандемией. Шеф внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус выразил надежду, что через неделю или две эпидемиологическая ситуация будет лучше, но власти его страны рекомендуют своим гражданам не отправляться в путь слишком поспешно. Ожидавшегося заявления об открытии границ Польши для граждан стран Балтии на заключительной пресс-конференции так и не прозвучало. Министр иностранных дел этой страны Яцек Чапутович уклончиво ответил, что, по его мнению, это произойдет «до начала отпусков».