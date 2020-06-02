Самым богатым человеком Европы заинтересовалась налоговая

Налоговые органы Франции ведут расследование в отношении компании Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), которой управляет самый богатый человек Европы Бернар Арно. В сентябре прошлого года в концерн пришли с проверками и попросили о встрече с бизнесменом. Подробности этого дела стали известны на заседании парижского апелляционного суда, сообщает Bloomberg.

LVMH подозревают в том, что компания проводила все финансовые операции в Бельгии, чтобы платить меньше налогов. Однако, как утверждают налоговики, ее деятельность фактически велась на территории Франции, где сборы выше. Ведомство заинтересовалось внутренней перепиской компании, проанализировав более миллиона электронных писем в рамках расследования.

Руководство LVMH не согласилось с обвинениями, отметив, что проверки были проведены с нарушениями правил конфиденциальности, а компания «является одним из крупнейших налогоплательщиков во Франции». Концерн обратился в апелляционный суд.

Арно ранее уже сталкивался с проблемами, ассоциированными с Бельгией. В 2012 году он подал заявку на получение бельгийского гражданства после того, как стало известно о планах французских властей по увеличению налоговых сборов для богачей. В гражданстве ему отказали, но этот шаг вызвал много шума.