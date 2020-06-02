Отдел информации 17:07

В выходные дни работа всех магазинов и аптек в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгаите и Апшеронском районе полностью прекращается. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы. По его словам, гражданам необходимо вовремя запастись необходимыми продовольствием и лекарствами. Р.Байрамлы отметил, что в случае потребности в лекарствах обеспечивать ими население будет служба скорой помощи: «Сотрудники учреждений, деятельность которых разрешена, могут ездить на работу на своих автомобилях, служебных машинах этих учреждений. Структуры, не имеющие таких возможностей, могут обратиться в Бакинское транспортное агентство. Сотрудники учреждений, которым разрешено работать, должны зарегистрироваться на icaze.gov.az».

* * * 17:55 «К сожалению, достигнутые успехи стали причиной того, что мы расслабились», - заявил сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Р.Байрамлы отметил, что нельзя допускать случаи, вызывающие недоверие населения: «С первого дня мы делимся всей информацией с общественностью. Наши медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием и кадровыми ресурсами. На предстоящей неделе будут также сданы в эксплуатацию несколько модульных больниц. Благодаря вниманию и заботе президента, проблем в сфере обследования и лечения нет. Если мы проявим солидарность, как и на первом этапе, мы можем стать свидетелями отмены ограничений в предстоящие выходные дни. Если же статистические показатели будут развиваться в отрицательном направлении, мы можем перейти к долгосрочным ограничениям. Не хотелось бы этого». * * * 17:45 В настоящее время функционируют все сферы деятельности, поэтому выплата единовременной помощи в размере 190 манатов больше не рассматривается. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы. По его словам, с начала новой недели граждане смогут снова приступить к работе.

* * * 17:40 В Баку больницы особого режима испытывают большую нагрузку. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Он отметил, что неношение медицинских масок в общественном транспорте, нежелательные случаи в метро, допущение неадекватных действий против полицейских, рекомендующих людям носить маски, неприемлемы: «Допускающие это люди наказывались и будут наказываться». * * *17:34 «Новостные сайты могут работать из дома», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Р.Байрамлы отметил, что целесообразно привлечь к работе ограниченное число сотрудников теле- и радиоканалов: «Мы рекомендуем телеканалам брать интервью в онлайн-формате. В случае необходимости они могут обратиться в Оперативный штаб. Телевизионные и радиоструктуры проинформированы об этом». * * * 17:25 В будущем планируется ограничить движение в выходные и праздничные дни. Но об этом решение пока не принято, сказал на пресс-конференции, организованной сегодня Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Он отметил, что одного запрета на выходные недостаточно, чтобы предотвратить распространение заболевания: «В течение недели люди также должны соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски».