В Азербайджане выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом, 72 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти двух пациентов 1960 и 1963 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6522 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3737 человек вылечились, 78 скончались, 2707 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 61 из них тяжелое, 78 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.