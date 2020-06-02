Генсек ООН: Вакцину от коронавируса должны получить все люди

Вакцину от коронавирусной инфекции должны получить все люди в мире, когда она будет разработана, с такой речью выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек назвал COVID-19 величайшим кризисом поколения в области здравоохранения.

«Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку», — подчеркнул Гутерриш.

Кроме того, он призвал страны ООН соблюдать три обязательства: вакцинировать детей от других болезней даже при COVID-19, использовать сети доставки вакцин для оказания ряда других медицинских услуг и обеспечить вакциной от коронавируса всех в мире людей.