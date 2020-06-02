В отношении лиц, не подчинившихся требованиям полиции в Бакинском метрополитене, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщили в пресс-службе МВД, не подчинившиеся законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих контроль за особым карантинным режимом в Бакинском метрополитене, жители города Баку Татьяна Уланкина, Рамин Бахышов, Аллахверди Имангулиев, Ширзад Ширзадов, Талех Бахшиев и Сарван Керимов были задержаны.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса. Подозреваемые в совершении указанных преступных действий привлечены к следствию.

В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.