Оперштаб о переносе выпускных экзаменов

Запланированные на 6 и 7 июня выпускные экзамены перенесены на 10 и 11 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Завотделом TƏBİB сообщила, что соответствующие правила в связи с экзаменами были подготовлены TƏBİB и утверждены Кабмином: «Во время экзаменов родители должны соблюдать социальную дистанцию. Есть вопросы по поводу тестирования абитуриентов и родителей. Этого не предусматривается. Тестирование проходят приезжающие из-за рубежа люди с симптомами заболевания. Тестирование абитуриентов и родителей не предусматривается».