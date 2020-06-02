Госдолг на душу населения в Азербайджане составил 1000 долларов

Государственный долг Азербайджана на 1 января этого года составил 16 870,3 миллиона манатов. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты на проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2019 год" и годовом отчете об исполнении бюджета.

Согласно документу, это равно 20,7% ВВП прошлого года. Задолженность на душу населения составила 1 675,8 маната (около 1 000 долларов США).

В структуре госдолга 15 454,7 млн манатов, или 91,6% пришлось на внешний, 1 415,6 млн манатов, или 8,4% на внутренний долг.