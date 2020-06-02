Оперштаб: Международные авиарейсы могут быть отложены до 1 июля

«Ряд организаций, в том числе иностранные организации по авиаперевозкам, предоставили свои данные», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам Байрамлы, в стране все еще продолжаются обсуждения в данном направлении: «Рассматривается вопрос принятия ряда правил. Предполагаем, что можно отложить рассмотрение этого вопроса до 1 июля».